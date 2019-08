Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Dieb klaut Handtaschen

Delmenhorst (ots)

Nordenham. Am Montag entwendete ein bislang unbekannter Täter aus den Büroräumen der Postfiliale in der Fußgängerzone zwei Handtaschen samt Inhalt. Der Mann betrat gegen 11.30 Uhr durch eine Hintertür das Geschäft und flüchtete auf einem Fahrrad Richtung Bahnhofstraße. In den Handtaschen befanden sich u. a. Geldbörsen mit persönlichen Papieren und Bankkarten sowie Schlüssel und Handys. Eine der Handtaschen wurde in einem nahegelegenen Einkaufsmarkt wiedergefunden, hieraus fehlte lediglich eine geringe Menge Bargeld sowie Zigaretten. Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: männlich, ca. 30 Jahre alt, etwa 1,75m groß, blondes Deckhaar sowie kurz geschorener Gesichtsbart. Er soll bekleidet gewesen sein mit schwarzen FlipFlops, einer gelben kurzen Sporthose sowie einer blauen Jacke mit Aufdruck auf dem Rücken. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die Polizei verlief negativ. Zeugen, die weitere Angaben machen können melden sich bitte bei der Polizei Nordenham unter 04731-99810.

