POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Schule +++ Einbrecher entwenden Schmuck +++ Einbrecher nehmen Süßigkeiten mit +++ Hoher Schaden an Transporter +++

Delmenhorst (ots)

Ganderkesee. In der Zeit von Donnerstag, 01.08.19, 12.30 Uhr, bis Montag, 05.08.19, 8 Uhr, haben bislang unbekannte Täter eine Tür der Schule an der Stedinger Straße aufgehebelt und gelangten so in das Gebäude. Sie durchsuchten mehrere Räume und entwendeten eine geringe Menge Bargeld. Die Schadenshöhe wird insgesamt auf etwa 2000 Euro geschätzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115 in Verbindung zu setzen.

Wardenburg. Am Montag sind bislang unbekannte Täter in der Zeit von 7.20 - 16.50 Uhr in ein Wohnhaus in der Rosenallee eingebrochen. Die Einbrecher nahmen Bargeld und Schmuck mit, die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115 in Verbindung zu setzen.

Hatten. In der Zeit von Freitagabend, 18 Uhr, bis Montagmorgen, 7 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in den Kindergarten in der Roseggerstraße ein. Sie durchsuchten mehrere Räume und entwendeten elektronische Geräte und Süßigkeiten. Der Gesamtschaden wird auf 650 Euro geschätzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115 in Verbindung zu setzen.

Hude. Im Zeitraum von Mittwoch, 10.07.19, 23 Uhr, bis Montag, 05.08.19, 11 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen in der Straße Hogelied abgestellten VW-Transporter ein. Aus dem Fahrzeug wurde lediglich eine Taschenlampe entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4100 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115 in Verbindung zu setzen.

