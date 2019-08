Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Polizei sucht Zeugen

Delmenhorst (ots)

Brake. Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag in der Zeit von 13 bis 18 Uhr ereignet hat, sucht derzeit die Polizei. Ein 29 Jahre alter Mann aus Weimar hatte seinen Skoda auf dem Parkplatz im Bereich des südlichen Hafeneinganges abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er im Bereich des Kofferraums einen Schaden fest, der sich auf circa 2000 Euro beläuft. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Brake unter 04401-9350 zu melden.

