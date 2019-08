Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Delmenhorst: 22-Jähriger fährt ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst. Ein 22 Jahre alter Mann fiel Polizeibeamten in der Nacht zu Montag, gegen 1 Uhr auf. Der Delmenhorster war in der Elbinger Straße mit seinem Pkw unterwegs als er von den Polizisten kontrolliert wurde. Diese stellten fest, dass der Mann keinen Führerschein besitzt Zudem stand er unter Drogeneinfluss, so dass er die Beamten zur Dienststelle begleiten musste, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an:

Désirée Krikkis

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell