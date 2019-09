Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 270919-874: Autofahrer erlitt bei Unfall schwere Verletzungen

Morsbach (ots)

Ein 63-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag von der Siegener Straße (L 324) abgekommen und gegen einen Baum geprallt; er wurde von der Feuerwehr aus seinem stark beschädigten Cabriolet geborgen und in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen 06.55 Uhr hatte der Morsbacher die Siegener Straße in Richtung Reichshof-Erdingen befahren. Nach einer langgezogenen Linkskurve brach der Wagen des 63-Jährigen aus bislang ungeklärter Ursache nach links aus, durchfuhr einen angrenzenden Grünstreifen und prallte anschließend gegen einen Baum. Aufgrund seiner Verletzungen musste die Feuerwehr den Schwerverletzen aus seinem Fahrzeug bergen, bevor ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus brachte. An dem Auto entstand vermutlich ein Totalschaden.

