POL-VER: Brand greift auf Stall über, kann jedoch gelöscht werden

Osterholz-Scharmbeck (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es auf einer Hofstelle im Hülseberg zu einem Feuer. Ein Gespann aus Traktor mit einem Gerät für Arbeiten an einer Güllegrube war nach derzeitiger Kenntnis in Brand geraten. Das Feuer griff außerdem auf ein Stallgebäude über, neben dem das laufende Gespann geparkt war. Die Freiwilligen Feuerwehren Osterholz-Scharmbeck, Hülseberg, Ohlenstedt, Freißenbüttel und Garlstedt waren mit einem Großaufgebot zum Löschen vor Ort. Die Löscharbeiten verhinderten eine weitere Ausdehnung des Feuers am Stall. Die darin untergebrachten Tiere wurden rechtzeitig aus dem Gebäude gebracht, sodass sie nach ersten Erkenntnissen unversehrt blieben. Menschen wurden ebenfalls nicht verletzt. Der Sachschaden liegt nach aktuellem Kennitsstand in einem fünfstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur noch unklaren Brandursache aufgenommen.

