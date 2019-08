POL-VER: Pkw beschädigt + Brand rechtzeitig gelöscht + Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht + Verkehrsunfall an Fußgängerüberweg +

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreis Verden (ots)

LANDKREIS VERDEN

Pkw beschädigt

Landkreis Verden/Achim. Am Mittwochabend beschädigten unbekannte Täter auf dem Parkplatz am Bahnhofsvorplatz einen weißen Mercedes an einer Seitenscheibe und wollten möglicherweise an den Innenraum des Pkw gelangen. Sie ließen jedoch aus unbekannter Ursache von der Tat ab.

Mögliche Zeugen werden unter 04202/9960 um Hinweise auf das Geschehen selbst oder verdächtige Umstände in der Nähe an die Polizei in Achim gebeten.

Die Polizei rät Besitzern von Autos im ganzen Landkreis dazu, einen gut einsehbaren Parkplatz zu wählen, um mögliche Täter wegen eines Entdeckungsrisikos abzuschrecken. Über Nacht sollte zusätzlich ein Platz in der Nähe einer Straßenlaterne oder anderen Lichtquelle gewählt werden, wenn der Pkw im öffentlichen Raum abgestellt werden muss.

Sowohl bei kurzfristigem Parken, einer langen Parkdauer, im städtischen Bereich oder auf einem Parkplatz im Wald gilt jedoch gleichermaßen: Kleidung, Taschen oder gar Wertgegenstände sollten nicht oder mindestens nicht von außen einsehbar im Auto aufbewahrt werden.

Sollten Sie verdächtige Beobachtungen machen, rufen Sie umgehend die Polizei an, die die Situation überprüfen kann. Durch diese Verhaltensweisen kann das Risiko von Beschädigungen am eigenen Pkw minimiert werden.

Brand rechtzeitig gelöscht

Verden. Am Mittwochnachmittag geriet ein Busch an einer Hausfassade eines Mehrfamilienhauses im Niedersachsenring in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Verden konnte den Brand rechtzeitig löschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen aufgenommen; die Ursache ist bisher nicht klar.

Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Achim. In der Justus-von-Liebig-Straße kam es am Dienstag zwischen 19:30 und 22:30 Uhr zu einem mutmaßlichen Verkehrsunfall, nach dessen Verursacher die Polizei Achim nun sucht. Ein geparkter Mercedes wurde möglicherweise durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt; der Verursacher flüchtete jedoch. Der Sachschaden am Mercedes beträgt etwa 5.000EUR.

Mögliche Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder Hinweise auf den Fahrer oder das Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter 04202/9960 mit der Polizei in Achim in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall an Fußgängerüberweg

Eitze. Am Mittwochnachmittag kam es in der Borsteler Chaussee in Fahrtrichtung Weitzmühlener Straße an einem Fußgängerüberweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Während ein 17-Jähriger ein Fahrrad über den Fußgängerüberweg schieben wollte, hielt eine auf den Überweg zukommender 57-jährige in einem Kia an. Ein hinter ihr fahrender 23-Jähriger in einem Skoda übersah die Situation scheinbar und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Skoda wurde durch den Aufprall gegen den 17-Jährigen auf dem Fußgängerüberweg geschoben. Während der 17-Jährige glücklicherweise unverletzt blieb, verletzten sich die beiden Fahrer der Pkw sowie ein 9-jähriger Insasse aus dem Kia leicht. Alle drei Personen wurden durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 24.000EUR.

