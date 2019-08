Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in einer Schule

Ludwigshafen / Frankenthal (ots)

Am Samstag, 17.08.2019 gegen 03:30 Uhr kam es, aus bislang ungeklärter Ursache, zu einem Brand in der Andreas-Albert-Schule im Petersgartenweg Frankenthal. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von mehreren 100.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

