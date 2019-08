Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wienhausen - Auto mit roter Farbe übergossen

Celle

Wer macht so etwas und warum? Diese Frage stellte sich gestern Morgen ein 76 Jahre alter Autobesitzer aus Wienhausen, als er sein Fahrzeug erblickte, das mit einer gummiartigen roten Farbe übergossen worden war. Der Geschädigte hatte seinen Wagen am Dienstagabend (30.07.) vor seinem Grundstück im Waldweg geparkt. Um 18.00 Uhr war noch alles in Ordnung. Am Mittwochmorgen um 05:15 Uhr entdeckte er die Tat und erstattete Anzeige bei der Polizei wegen Sachbeschädigung. Der Schaden wird auf einen nahezu vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Lachendorf entgegen unter Telefon 05145/97160.

