Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wienhausen - Strohballen geraten in Brand

Celle (ots)

Vergangene Nacht (Do., 01.08.2019) gegen 01:40 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in Wienhausen aus. Im Maschweg waren in der Nähe des Schützenhauses auf einer frei zugänglichen Wiese ca. 15 gestapelte Strohballen in Brand geraten. Die Brandursache ist noch unklar. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bisher nicht beziffert. Hinweise von Zeugen, die Angaben zur Brandentstehung machen können, nimmt die Polizei in Celle unter Telefon 05141/277-215 entgegen.

