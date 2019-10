Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht

Sinzig (ots)

Lohpförtchen, Im Zeitraum vom Dienstagabend den 01.10.2019 bis zum Mittwochmorgen den 02.10.2019 kam es in der Straße Lohpförtchen in 53489 Sinzig zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Verursacher beschädigte ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug. Augenscheinlich hinterließ der Verursacher einen Zettel am Fahrzeug, welcher sich aufgrund von Regen jedoch bereits komplett aufgelöst hatte, bevor die Geschädigte diesen feststellte. Mögliche Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Remagen unter der Rufnummer 02642-93820 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell