POL-KI: 181115.2 Kiel: Cannabis-Plantage bei Wohnungsdurchsuchung aufgefunden

Kiel (ots) - Am Mittwoch, 14.11.2018, durchsuchten Beamte der Kriminalpolizei eine Wohnung in der Alten Lübecker Chaussee. Nachbarn hatten zuvor einen merkwürdigen Geruch im Haus festgestellt, der sich als Cannabis-Geruch herausstellte. Die Beamten fanden eine Wohnung vor, die vermutlich nur zum Zwecke der Anpflanzung von Cannabis genutzt wurde. Sie beschlagnahmten 128 Pflanzen. Den Betreiber der Plantage trafen sie vor Ort nicht an.

In den Morgenstunden ließen die Beamten die Tür zu einer Wohnung in der Alten Lübecker Chaussee durch einen Schlüsseldienst öffnen. Nachbarn hatten der Polizei zuvor den Hinweis gegeben, dass es im Hausflur des Hauses des Öfteren merkwürdig riechen würde. Kräfte des 3. Polizeireviers überprüften daraufhin das Haus und stellten deutlichen Cannabis-Geruch fest. Nachdem die Wohnung, aus der der Geruch kam, ermittelt werden konnte, wurde ein Durchsuchungsbeschluss bei der Staatsanwaltschaft Kiel beantragt. Diesen setzten die Beamten der Bezirkskriminalinspektion Kiel dann am Mittwoch um.

Sie fanden eine Drei-Zimmer-Wohnung vor, die vermutlich nur zur Aufzucht von Cannabis-Pflanzen genutzt wurde. Die 128 Pflanzen dieser professionellen Indoor-Plantage und die entsprechenden Gerätschaften wurden beschlagnahmt. Den Wohnungsmieter trafen die Beamten vor Ort nicht an.

Der 25-Jährige, bei dem der Verdacht besteht, dass er die Wohnung über mehrere Monate zum Anbau genutzt hatte, meldete sich am heutigen Vormittag bei der Kriminalpolizei, um seine neuen Wohnungsschlüssel abzuholen. Er durfte nach einer ersten Vernehmung seine nun leergeräumte Wohnung wieder aufsuchen.

Nach einer ersten Einschätzung der Kriminalpolizei hätte der Tatverdächtige mit den 128 beschlagnahmten Cannabis-Pflanzen einen Straßenverkaufswert von ca. 30.000 EUR erzielen können.

Matthias Felsch

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell