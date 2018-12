POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots) - Sarstedt (Fra) Am 01.12.2018 in der Zeit zwischen 11:10 Uhr und 15:30 Uhr wurde in der Straße Am Sonnenkamp Höhe der Hausnummer 7 a ein dort geparkter Pkw beschädigt. Der Pkw wurde ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Beschädigt wurde der linke Außenspiegel des Pkw. Wer kann Hinweise zum Verursacher geben. Hinweise nimmt die Polizei Sarstedt unter 05066/9850 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell