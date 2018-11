POL-HI: Diebstahl eines Audi Q7

Hildesheim (ots) - (jpm)In der Nacht vom 29.11. zum 30.11.2018, zwischen 19:00 Uhr und 07:00 Uhr, wurde in der Straße In der Silberkuhle in Hildesheim ein grauer Audi Q7 gestohlen.

Den Ermittlungen zufolge stellte der Geschädigte sein Fahrzeug am Abend des 29.11.2018 in einer Parkbox neben seinem Wohnhaus auf. Am Morgen des 30.11.2018 stellte er das Fehlen des Audi fest.

Der ca. zwei Jahre alte Pkw verfügt über ein Keyless-Go-System. Der Wert des Fahrzeuges liegt in einem mittleren fünfstelligen Bereich.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang evtl. sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Nr. 05121/939-115 zu melden.

