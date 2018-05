POL-PDLD: Lingenfeld - Werkzeuge aus zwei Autos und einem Gartenhäuschen entwendet

Lingenfeld (ots) - Im Zeitraum zwischen Montagnachmittag und Mittwochmorgen wurden in Lingenfeld zwei Autos aufgebrochen, sowie in ein Gartenhäuschen und einen Wohnwagen eingebrochen und mehrere Werkzeuge entwendet.

In der Zeit von Montag 16.30 Uhr bis zum Mittwoch 7.30 Uhr brachen unbekannte Täter ein, in der Schillerstraße in Lingenfeld abgestelltes Handwerkerfahrzeug auf und entwendeten aus diesem mehrere Werkzeuge im Wert von 900 Euro.

Werkzeuge im Wert von 5000 Euro wurden aus einem Handwerkerfahrzeug in der Druslachstraße in Lingenfeld entwendet. Hierzu schlugen die Täter die Heckscheibe des Fahrzeugs ein und gelangten so ins Fahrzeuginnere. Der Tatzeitraum liegt zwischen Dienstagabend 18.00 Uhr und Mittwochmorgen 6.40 Uhr.

In der Bismarckstraße wurde in Nacht vom 01.05.18 auf den 02.05.18 ein Gartenhäuschen, sowie ein auf dem Grundstück abgestellter Wohnwagen durch unbekannte Täter aufgebrochen und diverse Werkzeuge sowie ein Autoradio, eine Decke und ein Kissen hieraus entwendet.

Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Zeugen, welche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Germersheim unter 07274-9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

