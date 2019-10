Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Brake: Unfallflucht in Berne - Zeugen gesucht +++ Verkehrsunfall mit sechs leichtverletzten Personen in Brake +++ Fahren ohne Fahrerlaubnis, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Delmenhorst (ots)

Berne. Am Mittwoch, den 30.10.2019, zwischen 13:50 und 16:00 Uhr, ist es auf dem Parkplatz der St. Aegidius Kirche in Berne zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein 37-Jähriger Mann aus Berne stellte seinen schwarzen Daimler ordnungsgemäß auf dem dortigen Parkplatz ab und entfernte sich für einige Zeit von seinem Pkw. Als er zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der hinteren Stoßstange fest. Der Verursacher war vor Ort nicht mehr festzustellen. Der Schaden wird auf 500EUR geschätzt. Ein Zettel mit einem anonymen Hinweis auf das Kennzeichen des Verursachers wurde am Pkw des Geschädigten hinterlassen.

Der Zeuge, der den Zettel an dem Pkw hinterlassen hat, oder Zeugen, die Hinweise zum Unfall bzw. dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Brake unter der Telefonnummer 04401/9350 in Verbindung zu setzen. (294331)

+++

Brake. Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 29.10.2019, gegen 18:44 Uhr, wurden insgesamt sechs Personen leicht verletzt. Eine 18-jährige Nordenhamerin befuhr mit ihrem Renault die B212 in Fahrtrichtung Süden. In Brake, in Höhe der Weserstraße, beabsichtigte sie in selbige nach links abzubiegen. Aufgrund dessen, dass ein auf der gegenüberliegenden Seite abbiegender LKW seinen Abbiegevorgang noch nicht vollständig abgeschlossen hatte, bremste sie ihren PKW während des Abbiegevorgangs und übersah hierbei den auf der B212 entgegenkommenden Dacia eines 49-jährigen Hatteners. Letzterer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Beide Fahrzeugführer und jeweils zwei Mitfahrer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An den PKW entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 10.000EUR.

Während der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen kam es zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen.

+++

Brake. Während der Absicherung einer Verkehrsunfallaufnahme wurde eine Streifenbesatzung des PK Brake auf ein Kleinkraftrad ohne Versicherungskennzeichen aufmerksam, welches die Unfallstelle passierte. Sobald die Polizeibeamten bei dem Verkehrsunfall nicht mehr erforderlich waren, machten sie sich auf die Suche nach dem Kleinkraftrad. Bei der folgenden Kontrolle konnte festgestellt werden, dass das Kraftfahrzeug mit einem Versicherungskennzeichen versehen, dies jedoch auf Grund einer Dreckschicht nicht ablesbar war. Ferner stellten die Beamten fest, dass der ihnen aus einem gleichartigen Sachverhalt bekannte Fahrzeugführer auch zum jetzigen Zeitpunkt nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis für das KKR ist. Dafür stand er jedoch unter dem Einfluss von THC.

