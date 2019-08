Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorradfahrer schwer verletzt

Sundern (ots)

Am Samstag verletzte sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer. Der 34-Jähre befuhr gegen 16:40 Uhr die K 9 aus Richtung Wildewiese in Richtung Lenscheid. In einer Linkskurve verlor der Arnsberger die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Bei dem Unfall verletzte er sich schwer.

