Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breitnau: Gestürzter Motorradfahrer

Freiburg (ots)

Am vergangenen Samstag, 6.6.2019, gegen 17 Uhr, kam ein 57-jähriger Motorradfahrer im Bereich der Kreuzfelsenkurve, aufgrund einer größeren Ölspur zu Fall. Durch den Sturz zog sich der Motorradfahrer erhebliche Verletzungen am Arm zu, welche in einer nahegelegenen Klinik erstversorgt werden mussten.

Der Verursacher der Ölspur ist bislang unbekannt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der anschließend durchgeführten, sehr aufwendigen Fahrbahnreinigung, entstanden erhebliche Verkehrsbehinderungen.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Vorfalles sich unter der Telefonnummer 07651 9336-0 zu melden

