POL-PDNR: Betzdorf - Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

Betzdorf (ots) - Am späten Montagabend wurde in 23-Jähriger mit seinem Pkw in der Bismarckstraße zur Verkehrskontrolle angehalten. Es ergaben sich Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln bei dem Fahrzeugführer. Ein Drogenschnelltest verlief positiv für Cannabis. Es wurde zudem festgestellt, dass der Pkw nicht über die erforderliche Haftpflichtversicherung verfügte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und Kennzeichen entsiegelt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafanzeigen wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/9260

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell