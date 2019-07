POL-FR: Titisee-Neustadt (Titisee): Versuchter Einbruch in Hotelrezeption

Polizeipräsidium Freiburg

Titisee-Neustadt (Titisee): Versuchter Einbruch in Hotelrezeption

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (06./07.07.2019), versuchte eine bislang unbekannte Person in Räumlichkeiten der Rezeption eines Hotels in der Parkstraße einzubrechen. Der Einbrecher versuchte ergebnislos mit einem Hebelwerkzeug die Türe zur Rezeption aufzuhebeln.

Nachdem die Türe der Hebeleinwirkung standhielt, ließ der Täter von seinem Vorhaben ab und flüchtete in unbekannte Richtung davon.

An der Türe entstand Sachschaden.

Der Polzeiposten Hinterzarten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Vorfalles sich unter der Telefonnummer 07652 91770 zu melden.

