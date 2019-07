Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden

L139: Autos kollidieren auf der L139

Freiburg (ots)

Am Montag, 08.07.2019, befuhr gegen 11:45 Uhr 30-jähriger Autofahrer eines Ford Transit die L139 von Maulburg kommend in Richtung Minseln. An der Einmündung von Adelhausen kommend fuhr ein 84-jähriger Autofahrer eines Seat Leon ebenfalls die Einmündung heran. Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete vermutlich der 84-Jährige die Vorfahrt und kollidierte mit dem 30-jährigen Autofahrer.

Hierbei zogen sich der Seat-Fahrer und seine 81-jährige Mitfahrerin leichte Verletzungen zu.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

