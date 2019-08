Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt (Korrektur)

Winterberg (ots)

Am Sonntagnachmittag wurde in Winterberg auf der B236 am Abzweig "Kappe" ein Motorradfahrer tödlich verletzt. Der 73-jährige Mann aus dem Raum Soest war mit seinem Motorrad von Astenberg in Richtung Winterberg unterwegs. An der Einmündung zur Kappe wartete er bei Rotlicht an einer Fußgängerbedarfsampel, als ein Pkw auf das stehende Motorrad ungebremst auffuhr. Durch den Aufprall wurde das Motorrad ca. 24 Meter weit nach vorne geschleudert. Der Motorradfahrer prallte rücklings auf die Motorhaube des Pkw und erlitt dabei im Kopfbereich erhebliche Verletzungen. Mehrere Zeugen kümmerten sich als Ersthelfer sofort um den Verletzten. Ein Notarzt konnte trotz der Reanimationsmaßnahmen letztlich nur noch den Tod des Motorradfahrers feststellen. Ein bereits am Unfallort eingetroffener Rettungshubschrauber wurde nicht mehr eingesetzt. Die Bundesstraße musste während des Einsatzes der Rettungskräfte und der Polizei teilweise voll gesperrt werden. Zum Zweck der Unfallrekonstruktion wurden das Motorrad sowie der Pkw des aus Moers stammenden 82-jährigen Fahrers auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt. (Mo.)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell