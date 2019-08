Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Rollerfahrer nach Unfall schwer verletzt

Hallenberg (ots)

Am Donnerstag gegen 15:20 Uhr kam es zu einem Unfall zwischen einem Sprinter und einem Roller. Der 72-jährige Rollerfahrer befuhr die B 236 von Hallenberg in Richtung Bromskirchen. Ein hinter ihm fahrender Sprinter überholte den Mann und touchierte ihn beim Einscheren mit seinem Anhänger. Der Hallenberger kam zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

