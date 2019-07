Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad-Schönborn - Diebstahl aus Baucontainer

Karlsruhe (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag aus einem Baucontainer in der Bahnhofstraße in Mingolsheim Arbeitsmaschinen im Wert von mehr als 5.000 Euro gestohlen.

Die Diebe öffneten vermutlich mit Hilfe einer Flex, den massiven Verschlusshebel des Containers und verschafften sich so Zutritt. Gezielt nahmen die Langfinger nur die hochwertigen Arbeitsgeräte an sich und verschwanden bislang unerkannt von der Baustelle.

Wer hierzu sachdienlich Hinweise geben kann oder Beobachtungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad-Schönborn unter 07253 80260 in Verbindung zu setzen.

Marion Kaiser, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell