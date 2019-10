Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer

Delmenhorst (ots)

Nordenham. Am 30.10.2019, gegen 13:30 Uhr, ereignete sich auf der Martin-Pauls-Straße, Einmündung Blexersander Straße in Nordenham ein Verkehrsunfall durch den ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Ein 31-jähriger Pkw-Fahrer aus Butjadingen befuhr mit seinem Audi die Blexersander Straße in Nordenham und bog nach links in die Martin-Pauls-Straße ab. Im Abbiegevorgang übersah er den vorfahrtsberechtigten 55-jährigen Fahrradfahrer (aus Nordenham), der die Martin-Pauls-Straße an der dortigen Ampelanlage bei Grünlicht überquerte. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Fahrradfahrer wurde dadurch leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1550 EUR geschätzt.

