Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191030-3: Zeuge verhinderte Fahrraddiebstahl - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein couragierter Dürener (24) stellte sich einer Gruppe junger Männer in den Weg und wies einen Täter an, ein soeben "geknacktes" Fahrrad am Ort zu belassen.

Der 24-jährige Zeuge befand sich am Dienstag (29. Oktober) gegen 16:00 Uhr an der Rückseite des Sindorfer Bahnhofes in der Raiffeisenstraße, Ecke Bodelschwinghstraße. Dort bemerkte er eine sechsköpfige Gruppe junger Männer, aus deren Reihen sich einer ein dort abgestelltes Fahrrad näher anschaute. Der Unbekannte nahm das mit einem Schloss gesicherte Rad auf und riss daran, so dass das Fahrradschloss zerbrach. Mit dem Rad wollte er flüchten. Der Zeuge sprach den Mann an, der nach längerer Diskussion das Rad am Ort beließ und flüchtete. Der Zeuge wählte den Notruf 110 und verständigte die Polizei, die zwei junge Männer am Bahnhof stellen konnte. Sie bestritten jedoch eine Beteiligung am Diebstahl. Die Geschädigte erschien am Bahnhof. Ihr wurde das Fahrrad ausgehändigt. Die Ermittlungen der Polizei hinsichtlich des Täter dauern an. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell