Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191030-2: Wohnungseinbruch mit entwendetem Schlüssel - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine 52-Jährige zeigte in der Nacht zwei Diebstähle zu ihrem Nachteil an. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Dienstag (29. Oktober) parkte die 52-Jährige ihren Wagen in der Zeit zwischen 19:00 und 20:00 Uhr an einem schlecht ausgeleuchteten Ort in der Ursulastraße. Dort schlugen Unbekannte die Beifahrerscheibe des Autos ein und stahlen einen auf dem Sitz stehenden Korb mit persönlichen Papieren und ihren Wohnungsschlüsseln. Das brachte die Geschädigte zunächst um 21:15 Uhr in einer Polizeiwache zur Anzeige. Zu Hause gegen 23:00 Uhr angekommen, stellte sie fest, dass vermutlich dieselben Unbekannten in ihrer Wohnung waren und dort sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlten. Die Täter erbeuteten hierbei Schmuck und Bargeld. Wiederholt erstattete die 52-Jährige Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei appelliert erneut an die Verkehrsteilnehmer, sich ihre Parkplätze auch unter dem Gesichtspunkt der eigenen Sicherheit auszuwählen und nicht in dunklen Ecken zu parken. Außerdem bieten Fahrzeuge nicht den gewünschten Schutz vor unbefugtem Zugriff. Fahrzeuge sind immerhin keine Tresore! Nehmen Sie vor dem Verlassen des Fahrzeugs alle Wertgegenstände und auch persönliche Dinge mit und lassen sie diese nicht offen im Fahrzeug liegen. Das bietet den Tätern nur unnötige Tatanreize. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell