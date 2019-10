Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191029-4: Einbruch in Grundschule - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In der Nacht von Montag (28. Oktober) auf Dienstag (29. Oktober) haben sich Unbekannte Zutritt zur Schule verschafft.

Eine Reinigungskraft bemerkte am Dienstagmorgen gegen 04:45 Uhr eine eingeschlagene Fensterscheibe im Verwaltungstrakt des Gebäudes. Um 18:30 Uhr am Vortag hatte der Mann die Schule in unbeschädigtem Zustand verschlossen. Im Obergeschoss versuchten die Täter zwei Türen mit massiver Gewalt aufzuhebeln. Dies misslang ihnen. Weitere Räume wurden nicht angegangen. Das eingeschlagene Fenster befindet sich im rückwärtigen Bereich der Grundschule. Über einen Fußgweg, der von der Bonnstraße abgeht, kann man diesen problemlos erreichen. Die Polizei fragt: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen im Bereich der Grundschule, im Besonderen im Bereich des Fußweges, gesehen? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 23 in Brühl unter Telefon 02233 52-0. (bb)

