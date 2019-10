Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191029-1: Raub auf Ehepaar misslang - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 30-jähriger Mann hat am Montagmorgen (28. Oktober) versucht, auf einem Parkplatz eines Supermarktes an der Gotenstraße ein Ehepaar zu berauben.

Das Ehepaar (50/51) fuhr gegen 07:45 Uhr mit dem Auto zum Supermarkt. Nach dem Einparken trat der 30-Jährige an das Auto heran, riss die Beifahrertür auf und versuchte, die Geldbörse der 50-jährigen Frau an sich zu reißen. Der Ehemann und ein unbekannter Radfahrer halfen ihr, woraufhin der Tatverdächtige ohne Beute flüchtete. Polizeibeamte ermittelten den Täter nach kurzer Zeit dank mehrerer Hinweise und nahmen ihn fest. Der 30-Jährige ging in Haft. Wie sich im Rahmen der Ermittlungen herausstellte, kommt der Mann für eine weitere Straftat am selben Tag infrage. Vor der Hauptschule in Wesseling hatte am Morgen ein Mann einen minderjährigen Schüler geschlagen und gegen ein parkendes Auto gestoßen, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats 23 dauern an. (nh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell