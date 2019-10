Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191028-4: Rollerdieb gefasst - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete ohne zu zögern seine Beobachtungen der Polizei, die daraufhin einen von zwei Rollerdieben festnehmen konnte.

Am Sonntag (27. Oktober) sah der Zeuge (50) um 02:20 Uhr zwei junge Männer, die sich an der Eichendorffstraße an einem dort abgestellten Motorroller zu schaffen machten. Der Zeuge informierte die Polizei, die einen 22-Jährigen auf einem nahegelegenen Spielplatz antreffen und vorläufig festnehmen konnte. Den Motorroller übergaben die Beamten dem Geschädigten. Die Ermittlungen zum flüchtigen zweiten Täter dauern an. (bm)

