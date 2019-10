Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191028-3: Zeugen bemerkten Einbrecher - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In zwei Fällen sahen aufmerksame Zeugen Einbrecher davonlaufen. Die Polizei sucht weitere Hinweisgeber.

Am Samstag (26. Oktober) hörten Bewohner eines Hauses in der Dieselstraße um kurz nach Mitternacht verdächtige Geräusche. Mit Blick aus dem Fenster sah einer der Zeugen (34) einen Unbekannten, der aus deren geöffnetem Schlafzimmerfenster über ein davor geparktes Auto auf die Straße sprang und davonlief. Der Zeuge nahm die Verfolgung auf, verlor jedoch dessen Spur in der Weyerstraße. Der Täter verlor bei seiner Flucht Teile seiner Beute.

Der Täter war etwa 20 Jahre alt, 175 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er trug einen Schnauzbart und hatte braune Haare. Bekleidet war er mit einer schwarzen Mütze, einem grauen Kapuzenpullover und einer dunklen Hose. Vor der Brust hielt er eine dunkle Tasche. Vermutlich befand sich darin das Diebesgut, bestehend aus einer Spielekonsole, Controllern und mehreren Spielen.

Ebenfalls verdächtige Geräusche hörte am Abend darauf (Sonntag, 27. Oktober, 18:45 Uhr) ein 86-Jähriger, der sich in seiner Wohnung in der Waldstraße befand. Dort hebelten die Täter zunächst erfolglos an einer Kellertür, die jedoch der Gewalteinwirkung standhielt. Anschließend schoben sie den Rollladen des Küchenfensters hoch, was der Senior mitbekam. Nachdem er in der Küche das Licht eingeschaltet hatte, flüchteten die Täter. Der 86-Jährige sah lediglich das Licht einer Taschenlampe in der Dunkelheit.

In beiden Fällen suchen die Ermittler des Kriminalkommissariates 13 in Hürth Zeugen und bitten diese, sich unter Telefon 02233 52-0 zu melden.

Die geschilderten Sachverhalte finden sich in der kommenden polizeilichen Auswertung des Wohnungseinbruchsradars wieder. Einen aktuellen Überblick erhalten sie im Internet unter: https://fcld.ly/c9mjatp (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell