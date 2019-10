Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191028-1: Autoscheibe von BMW eingeschlagen - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Zeuge (53) hat am Sonntagmorgen (27. Oktober) gegen 04:45 Uhr eine Person beobachtet, die sich an einem Auto zu schaffen machte.

Dem 53-Jährigen fiel die unbekannte Person an einem geparkten BMW im Eichweg auf. Als der oder die Unbekannte vom Zeugen gesehen worden war, ging die Person zügig in Richtung Alte Bonnstraße. Polizisten stellten vor Ort fest, dass an dem BMW das hintere Dreieckfenster eingeschlagen worden war. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen des Kriminalkommissariats 23. Laut Zeugenangaben war die unbekannte Person 20 bis 30 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß und schlank. Sie trug eine dunkle Jacke und eine Jeans. Zeugen, die nähere Angaben zu der Person machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

