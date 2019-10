Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191025-3: Brand im Mehrfamilienhaus - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu zwei Bränden in einem Hausflur machen können.

Die Polizei erhielt am Donnerstag (24. Oktober) um 18:00 Uhr Kenntnis von einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Augsburger Straße. Dort meldete eine Familie, dass ein Zeitungsstapel und ein Kinderwagen zum Teil brannten. Eine Familienangehörige löschte den Brand mit Wasser. Die Polizei nahm eine Anzeige gegen Unbekannt auf.

Um kurz vor 20:00 Uhr erhielten die Beamten einen erneuten Hinweis auf einen nun in Flammen stehenden Kinderwagen an derselben Anschrift. Der Hausflur war komplett verraucht. Die Feuerwehr war vor Ort. Auch in diesem Fall löschte ein dort wohnender Zeuge den Brand zunächst mit Wasser. Hinweise auf einen Verursacher erlangten die Beamten auch in diesem Fall nicht. Vier Verletzte kamen vorsorglich in ein Krankenhaus.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat zur tatrelevanten Zeit Verdächtige gesehen, die sich an den abgelegten Zeitung und dem Kinderwagen zu schaffen machten? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen unter Telefon 02233 52-0 entgegen. (bm)

