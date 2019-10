Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191025-2: Achtfache Sachbeschädigung durch Graffiti - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (24. Oktober) mehrere Objekte mit Graffitis besprüht.

Die Schmierereien entstanden im Wesentlichen im Zeitraum von 23:30 Uhr am Mittwoch bis Donnerstagvormittag 11:30 Uhr. Betroffen waren unter anderem Wohnmobile, Zäune, ein Stromkasten, eine Garagenwand und eine Fahrradbox in den Straßen Carl-Benz-Straße, Albert-Einstein-Straße, Heinrich-Hertz-Weg, "Auf dem Kreuzacker" und Elisabethstraße. Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges in den aufgeführten Straßen beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

