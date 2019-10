Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191024-5: Räuber mit Phantombild gesucht - Erftstadt

Die Polizei setzt auf die Mithilfe aus der Bevölkerung bei der Suche nach einem Räuber, der am Dienstag (22. Oktober) einen auffälligen Mantel geraubt hat.

Der unbekannte Täter betrat gegen 11:15 Uhr ein Bekleidungsgeschäft im Holzdamm in Liblar und gab gegenüber der Verkäuferin an, einen Mantel für seine Frau kaufen zu wollen, den er sich eine Dreiviertelstunde zuvor bereits in dem Laden ausgesucht hatte. Als die 56-jährige Frau den Mantel in eine Tasche (siehe Fotos) packte und beide gemeinsam zur Kasse gingen, zog der Unbekannte eine Pistole und bedrohte sie damit. Anschließend entnahm er einen zweistelligen Geldbetrag aus der Kasse, griff die Tasche mit dem Mantel und flüchtete samt Beute in Richtung Gustav-Heinemann-Straße. Der Polizei liegt ein Phantombild vor, das den Mann zeigt. Er war etwa 50 bis 60 Jahre alt, circa 170 Zentimeter groß, schlank, Brillenträger und hatte kurze graue Haare. Er trug zur Tatzeit einen hellgrauen Blouson und eine blaue, etwas verwaschene Jeanshose. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 in Hürth telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 entgegen. Die Besitzerin des Bekleidungsgeschäfts hat für Hinweise, die zur Ermittlung des Täters führen, eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgelobt. (nh)

