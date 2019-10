Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191024-4: Jugendliche nach Einbruchversuch gesucht - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (24. Oktober) haben fünf Jugendliche versucht, in einen Supermarkt in der Straße "Hinter den Gärten" einzudringen.

Zwei Zeugen (31m/58w) hörten gegen 01:45 Uhr ein Scheibenklirren. Von ihrem Balkon sahen sie kurz danach, wie fünf Jugendliche in Richtung Nussbaumallee davonliefen. Polizisten stellten vor Ort fest, dass eine Glasscheibe des Supermarktgebäudes zerstört worden war. Ob die Jugendlichen auch etwas entwendeten, ist derzeit noch unklar.

Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu den Jugendlichen (etwa 180 Zentimeter groß und schlank) machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

