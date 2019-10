Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191024-1: Stammkundin half bei Festnahme - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine 15-Jährige versuchte nach Angaben eines Ladendetektivs, zwei Flaschen mit alkoholischen Getränken zu stehlen. Sie schlug und trat ihn am Kassenbereich.

Am Mittwoch (23. Oktober) um 19:45 Uhr bemerkte ein Ladendetektiv (39) eines Verbrauchermarktes in der Hauptstraße eine Jugendliche, die sich zwei Flaschen mit Alkohol in die Handtasche steckte. Darauf angesprochen, trat und schlug die ertappte Diebin auf den 39-Jährigen ein. Dies wiederum erkannte eine Stammkundin des Ladens (42), die dem 39-Jährigen tatkräftig bei der Festnahme half. Gemeinsam gelang es ihnen, die rabiate 15-Jährige bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Die Jugendliche wurde ihrer erziehungsberechtigten Mutter übergeben. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. (bm)

