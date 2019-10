Polizei Eschwege

POL-ESW: Körperverletzungen

Um 00:50 Uhr wurde vergangene Nacht eine Auseinandersetzung in einer Gaststätte in der Oberburgstraße in Witzenhausen gemeldet. Zu diesem Zeitpunkt beabsichtigte ein 25-Jähriger aus Witzenhausen das Gasthaus als letzter einer Gruppe zu verlassen. Noch bevor der 25-Jährige durch die Tür ging, kam ein 26-Jähriger aus Witzenhausen vom Thekenbereich auf ihn zu und würgte den 25-Jährigen am Hals. Erst die Angestellte (und Freundin) konnte den 26-Jährigen wegziehen. Bei dem 25-Jährigen waren Rötungen am Hals erkennbar. Hintergrund war wohl dahingehend zu sehen, dass der 25-Jährige die Angestellte an dem Abend zu intensiv "angeschaut" hat.

In Eschwege kam es gegenüber den Beruflichen Schulen im Südring bereits gestern Morgen zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jugendlichen/ heranwachsenden Männern. Gegen 09:20 Uhr gerieten ein 18-Jähriger und ein 17-Jähriger, beide aus Eschwege, zunächst in einen verbalen Streit, in dessen Verlauf man sich gegenseitig "schubste". Als zwei weitere Tatverdächtige hinzukamen (19-Jähriger aus Eschwege und ein 16-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal) zog der 17-Jährige ein Messer, um die anderen Drei auf Distanz zu halten und um ihn in Ruhe zu lassen, so seine Angaben. Kurz danach jedoch wurde der 18-Jährige von den anderen körperlich angegriffen, wodurch dieser zunächst gegen einen Zaun und anschließend auf den Boden geschleudert wurde. Hierbei zog sich der 18-Jährige nach ersten Erkenntnissen eine Gehirnerschütterung und Platzwunden zu. Zudem verlor er nach seinen Angaben kurz das Bewusstsein. Der 18-Jährige wurde in das Krankenhaus gebracht. Zwei der Tatverdächtigen wurde in der Schule vorläufig festgenommen und zur Dienststelle sistiert, der dritte Tatverdächtige (16-Jährige) meldete sich dann selbstständig.

