Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Aktionen "Sicher im Sattel" in Barth und Zingst

Barth/ Zingst (ots)

Mit zwei Aktionstagen möchten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Stralsund

am 31.07.2019 auf dem Marktplatz in Barth und

am 07.08.2019 an der Seebrücke in Zingst

für mehr Sicherheit an den Rädern der Zweirad fahrenden Bürger, Besucher und Urlauber sorgen.

Die Beamten des Polizeirevieres Barth beleben diese Aktion "Sicher im Sattel" nun seit zwei Jahren und bieten Folgendes an:

- Kollegen der Polizei sowie der Verkehrswacht Ribnitz-Damgarten codieren an diesen Tagen kostenfrei Fahrräder,

- ein Sehtest wird durch einen Optiker angeboten,

- ein Fahrradexperte führt Verkehrs-Sicherheitschecks durch,

- ein Quiz mit tollen Preisen ist geplant und auch

- die richtige Sicherung des Fahrrads sowie der Einbruchschutz der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle stehen im Fokus des Infostandes der Polizei.

Zu diesen Aktionstagen - jeweils in der Zeit von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr - laden wir alle herzlich ein, unsere Aktionen, Sicherheitschecks und Quizze kostenlos zu besuchen sowie daran teilzunehmen. Für das leibliche Wohl bietet sowohl die Vinetastadt Barth als auch das Ostseeheilbad Zingst viele regionale Möglichkeiten.

Wer sein Fahrrad codieren lassen möchte, bringt bitte seinen Bundespersonalausweis und für bspw. E-Bikes den Schlüssel für den Akku mit. Dieser muss möglicherweise kurzzeitig ausgebaut werden. Räder von Minderjährigen werden nur in Begleitung eines/r Erziehungsberechtigten codiert.

