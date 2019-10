Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191023-2: Schwerverletzt nach Vorfahrtsmissachtung - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine 15-jährige Jugendliche rutschte beim Bremsen eines Linienbusses von ihrem Sitzplatz und verletzte sich.

Ein Autofahrer (24) befand sich am Dienstag (22. Oktober) um 17:00 Uhr auf der Michaelstraße und wollte am Einmündungsbereich nach links auf die Straße "Zum Vogelruther Feld" einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Linienbusses, in dem sich unter anderem ein 15-jähriges Mädchen befand. Bei der Vollbremsung des Busses stürzte sie und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte das Mädchen in ein Krankenhaus. Ihre erziehungsberechtigte Mutter erhielt Kenntnis über den Unfall. Die Polizei fertigte eine Verkehrsunfallanzeige. (bm)

