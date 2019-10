Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191023-1: Autos sind keine Tresore - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte schlugen zur Nachtzeit die Scheiben von vier Autos ein und entwendeten die in den Fahrzeugen hinterlassenen Gegenstände.

In der Zeit zwischen Montag (21. Oktober, 19:00 Uhr) und Dienstag (22. Oktober, 08:30 Uhr) schlugen Unbekannte an vier Autos die Seitenscheiben ein. Die Fahrzeuge standen in der Sebastianusstraße (2), der Aachener Straße (1) und in der Augustinusstraße (1). Aus den Fahrzeugen entwendeten die Täter Fahrzeugpapiere, eine Tasche und ein Messgerät.

Das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen bittet Zeugen, die dort Verdächtige gesehen haben, sich unter Telefon 02233 52-0 zu melden.

Die Polizei rät, keine Wertgegenstände in den Fahrzeugen zu hinterlassen und auch die Handschuhfächer vor dem Verlassen zu öffnen! Das hat den Effekt, dass die Täter schon vor dem Einschlagen der Scheiben erkennen können, dass im Inneren des Wagens nichts zu holen ist. (bm)

