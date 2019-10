Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191022-2: Duo raubte Bargeld - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei Männer haben am Montagabend (21. Oktober) einen 42-jährigen Mann ausgeraubt.

Der 42-Jährige ging gegen 22:45 Uhr von einer Bar zu seinem Auto in der Weidengasse. Als er einsteigen wollte, griffen ihn von hinten zwei unbekannte Männer an, die sein Bargeld forderten. Der Hürther leistete den Anweisungen der Räuber Folge und übergab ihnen eine vierstellige Summe. Anschließend forderten die Unbekannten den 42-Jährigen dazu auf, sich in sein Auto zu setzen. Von dort sah er, wie das Duo zu Fuß über die Weidengasse in Richtung Severinusstraße davonlief. Seinen Angaben zufolge waren die Unbekannten etwa 30 Jahre alt, circa 175 Zentimeter groß und schlank. Beide trugen zur Tatzeit Baseballkappen. Einer der beiden war mit einer dunklen Daunenjacke gekleidet und hatte einen Dreitagebart. Sein Komplize trug einen dunklen Pullover. Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu den zwei Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

