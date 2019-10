Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191022-1: Pedelec-Fahrerin stürzte schwer - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Montag (21. Oktober) hat sich auf der Luxemburger Straße in Hermülheim eine 62-jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Sturz schwere Verletzungen zugezogen.

Die Frau fuhr gegen 11:45 Uhr auf der Luxemburger Straße in Richtung Bonnstraße. In Höhe zur Zufahrt zu einem Fahrradgeschäft beabsichtigte sie, von der Fahrbahn auf den Geh- und Radweg zu wechseln. An einem abgeflachten Bordstein kam sie zu Fall. Dabei verletzte sie sich schwer und kam in ein Krankenhaus. Ihr Helm bewahrte sie vor Kopfverletzungen. Ihr leicht beschädigtes Pedelec verblieb beim Fahrradgeschäft. (nh)

