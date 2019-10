Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191021-3: Zwei Fußgänger verletzt - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine Autofahrerin übersah nach eigenen Angaben zwei dunkel gekleidete Fußgänger. Einer von ihnen kam nach der Erstversorgung schwer verletzt in eine Uniklinik.

Eine 40-jährige Autofahrerin befand sich am Sonntag (20. Oktober) um 19:10 Uhr am Kreisverkehrsplatz "Im Feldrain" in Richtung Meschenich, als zwei dunkel gekleidete Fußgänger die Straße in Richtung Rodenkirchener Straße betraten. Da nicht nur die Personen schwer zu erkennen waren, sondern auch die Unfallstelle selbst unbeleuchtet ist, nahm sie eigenen Angaben zufolge die Fußgänger zu spät wahr und stieß gegen sie. Ein 19-Jähriger verletzte sich dabei schwer, ein 18-Jähriger leicht.

Die Unfallstelle war bis etwa 22:15 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Die Polizei rät, sich den Witterungs- und Lichtverhältnissen in dieser Jahreszeit anzupassen. "Graue Mäuse" fallen ebenso wenig auf, wie ein Auto mit defektem Abblendlicht. Gegenseitige Rücksichtnahme gepaart mit einer aufmerksameren Fahrweise tragen dazu bei, folgenschwere Unfälle zu vermeiden. (bm)

