Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191021-1: Frau bei versuchtem Raub verletzt - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (20. Oktober) haben zwei unbekannte Männer eine 49-jährige Frau attackiert und deren Handy gefordert.

Die 49-Jährige ging gegen 02:30 Uhr von einem Fest in Sindorf nach Hause. In der Gartenstraße in Höhe der dortigen Baustelle wurde sie geschubst, wodurch sie hinfiel und sich leicht verletzte. Als sie am Boden lag, traten zwei Männer an sie heran und forderten ihr Handy. Da die Frau kein Handy mit sich führte, ließen die Unbekannten von ihr ab und gingen. Laut Zeugenangaben waren die Männer etwa 170 Zentimeter groß, dunkel gekleidet und trugen Jogginghosen und Turnschuhe. Beide hatten zudem ein Kapuzenshirt weit ins Gesicht gezogen. Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Raubversuch beobachtet haben oder Angaben zu den beschriebenen Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell