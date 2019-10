Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191018-3: Wetterbedingte Einsätze - Rhein-Erft-Kreis

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Starke Windböen beschäftigen die Polizei vor allem im nördlichen Rhein-Erft-Kreis.

Die Polizeileitstelle registrierte am Freitag (18. Oktober) ab den Mittagsstunden eine Zunahme wetterbedingter Einsätze im Kreis.

In Oberaußem deckten die starken Böen Teile von mehreren Hausdächern ab. An der Zuckerfabrik in Elsdorf in der Dürener Straße haben sich Wellblechplatten am Dach gelöst und drohen nun herunterzufallen. Dort sperrte die Polizei die Eifelstraße von der Dürener Straße bis hin zur Eisenbahnstraße ab. Auf der Bundesstraße 59 stellten Verkehrsteilnehmer mehrere Äste und Büsche auf der Fahrbahn fest und meldeten dies der Polizei. Eine weitere Gefahrenstelle befindet sich auch abseits dieser Schneise in Erftstadt-Gymnich an der Brüggener Straße. Dort versperrt ein großer Ast die Weiterfahrt von Autofahrern.

Die Polizei warnt alle Verkehrsteilnehmer vor Gefahrenstellen auf den Straßen und appelliert an sie, die Fahrweise der Wetterlage anzupassen. "Runter vom Gas" heißt das Motto für alle Autofahrer während der vorherrschenden Sturmfront. (bm)

