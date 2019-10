Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191018-1: Alkoholisierter Autofahrer prallte gegen Baum - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Düsseldorfer Straße wurde am Donnerstagabend (17. Oktober) ein Mann schwer verletzt.

Gegen 20:45 Uhr fuhr ein 41-jähriger Autofahrer auf der Düsseldorfer Straße (B 477) in Richtung Rheidt. Einem Zeugen zufolge kam der Mann plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Zeuge wählte den Notruf und half dem schwer verletzten 41-Jährigen. Der Autofahrer konnte sich nicht an den Unfallhergang erinnern. Polizisten rochen in der Atemluft des 41-Jährigen Alkohol. Ein Test ergab einen Wert von 1,76 Promille. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher und veranlassten eine Blutprobenentnahme. Das beschädigte Unfallauto wurde abgeschleppt. Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn von auslaufenden Betriebsstoffen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Düsseldorfer Straße bis 22:00 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (nh)

