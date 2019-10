Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Krimilesung im Schießkeller der Polizei - Veranstaltung mit Petra Hammesfahr ist ausgebucht

Neuss (ots)

Mit Pressemitteilung vom 02.10.2019 - 16:08 Uhr, lud die Polizei im Rhein-Kreis Neuss zur Autorenlesung mit Petra Hammesfahr in den Schießkeller ein. In besonderer Atmosphäre liest die Bestseller-Autorin am 21. Oktober 2019 Passagen ihres neuesten Romans "Das Mädchen Jannie".

Die Veranstaltung stieß auf großes Interesse und ist inzwischen restlos ausgebucht. Die Polizei freut sich über die positive Resonanz und darauf, die renommierte Schriftstellerin Petra Hammesfahr am 21. Oktober willkommen heißen zu können.

