Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unfall verursacht Verkehrsbeeinträchtigungen

Dormagen-Delhoven (ots)

Ein Unfall im Berufsverkehr am Dienstagmorgen (08.10.) sorgte für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte eine 48-Jährige, gegen 07:35 Uhr, vorgehabt, von der Landstraße 280 nach links auf die Landstraße 36 in Richtung Straberg abzubiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Ford Ka. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 41-Jährige im Ford leicht. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell