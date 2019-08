Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Täter bricht in Fahrradkeller ein und entwendet hochwertige Gangschaltung - Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-West: Nachdem in der heutigen Nacht zum Mittwoch gegen 02:30 Uhr ein bislang unbekannter Dieb im Keller eines Wohnhauses im Kirchweg Teile einer Fahrrad-Gangschaltung gestohlen hat, sucht die Polizei nun Zeugen zu diesem Fall.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, hatte ein Anwohner des Kirchwegs, in der Nähe der Kattenstraße um kurz vor halb drei in der Nacht Geräusche gehört und anschließend gesehen, wie eine schwarz gekleidete Person mit einem Rucksack aus dem Keller des Wohnhauses kam. Eine unmittelbar nach dem Anruf des Zeugen eingeleitete Fahndung nach dem Täter führte jedoch bislang noch nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Bei Anzeigenaufnahme im Mehrfamilienhaus konnten die Polizisten dann feststellen, dass der besagte Täter neben anderen Fahrradteilen auch eine hochwertige Gangschaltung der Marke Roloff im Wert von über 1.000 Euro entwendete. Das gesamte Diebesgut beziffern die Beamten aktuell auf 1.400 Euro. Der Schaden an der Kellertür soll bei etwa 150 Euro liegen. Eine Zeugin die bereits am Dienstagmorgen um sieben Uhr den Versuch eines Einbruchs in selbigem Keller wahrgenommen hatte, konnten den damaligen Täter als männlich, circa 30 Jahre alt, dünn und ungepflegt beschreiben. Er soll akzentfreies Deutsch gesprochen und schulterlange, lockige dunkelbraune Haare haben. Nach diesem Mann, der möglicherweise auch mit der Tat der heutigen Nacht in Zusammenhang steht, fahndet die Polizei ebenfalls.

Die nun weiter ermittelnden Beamten der Operativen Einheit der Kasseler Polizei bitten daher Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Kirchwegs am Dienstagmorgen oder in der Nacht zum Mittwoch gemacht haben, sich bei der Polizei in Kassel unter Tel.: 0561 - 9100 zu melden.

Marcus Weber Pressestelle Tel. 0561 - 910 1021 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

